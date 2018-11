Incêndio florestal na Califórnia causa 56 mortos. Há 130 desaparecidos

Hoje às 08:17 Facebook

Twitter

As autoridades norte-americanas elevaram para 56 o número de mortos registados no incêndio em Paradise, na Califórnia, depois de terem sido encontrados mais oito corpos. O balanço anterior dava conta de 48 mortos.

Em conferência de imprensa, o xerife do condado de Butte, Korey Honea, afirmou que pelo menos 130 pessoas continuam desaparecidas. A maioria é residente na localidade de Paradise, no norte da Califórnia.

As chamas estão a ser combatidas por mais de cinco mil bombeiros e já consumiram pelo menos 505 quilómetros quadrados, destruindo mais de sete mil casas e dezenas de edifícios comerciais e outras estruturas.

O incêndio em Paradise, com cerca de 27 mil habitantes, é já o mais mortífero na história da Califórnia, desde que existem registos. Em 1933, um fogo em Griffith Park, em Los Angeles, tinha causado 29 mortos.

Dois incêndios deflagraram na semana passada no sul e no norte do estado da Califórnia e rapidamente avançaram em várias frentes, alimentados por ventos fortes, destruindo dezenas de milhares de edifícios e obrigando ao encerramento de escolas, ao corte de estradas e à evacuação de localidades inteiras.

O número total de mortos em incêndios no estado da Califórnia aumentou para 58, e inclui as duas vítimas fatais registadas na cidade de Malibu (sul), de acordo com as autoridades.