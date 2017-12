Doze mortos no incêndio mais mortífero em 25 anos em Nova Iorque

JN Hoje às 07:36, atualizado às 09:48 Facebook

Pelo menos 12 pessoas morreram e quatro ficaram feridas com gravidade num incêndio que deflagrou num prédio no Bronx, Nova Iorque, ao fim da tarde desta quinta-feira (hora local).

O autarca Bill de Blasio afirmou, numa declaração à imprensa no local do incêndio, que o incêndio foi o mais mortífero a registar-se na cidade, desde há pelo menos 25 anos. Segundo escreveu no Twitter, uma criança de um ano está entre as 12 vítimas mortais.

"Esta noite no Bronx, assistimos à pior tragédia do último quarto de século. É uma tragédia indizível, as famílias foram separadas", lamentou o governante democrata na mesma rede social.

Também o comissário dos bombeiros locais, Daniel Nigro, considerou o fogo "histórico na sua magnitude", devido ao número de vidas perdidas. Segundo o responsável, o fogo deflagrou no primeiro andar do edifício, tendo-se estendido aos restantes.

O incêndio, que mobilizou cerca de 160 operacionais, deflagrou pelas 19 horas de quinta-feira (meia noite de sexta-feira em Portugal continental), num prédio de cinco andares, em Prospect Avenue, localizado perto do jardim zoológico do Bronx.

Segundo a BBC, as causas do fogo ainda não foram apuradas.