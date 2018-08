Incêndio mata dez crianças numa festa de pijama em Chicago

S.A. Hoje às 11:54 Facebook

Dez crianças que participavam numa festa de pijama morreram devido a um incêndio que deflagrou numa habitação em Chicago, no passado domingo. Esta quinta-feira, a população e os investigadores ainda questionam: como isto pode acontecer?

Oito corpos foram encontrados num apartamento com dois quartos, no domingo, depois de os bombeiros conseguirem extinguir as chamas. Outras duas vítimas, ambas de 14 anos, morreram depois no hospital.

As vítimas faziam parte de duas famílias. A mais nova tinha apenas três meses e a mais velha 16 anos. Um familiar disse à Imprensa que elas estavam a participar numa festa de pijama. "A minha mãe foi levar a minha irmã mais nova à avó e quando regressou creio que a casa já estava em chamas", contou Marcos Contreras, que perdeu vários irmãos, citado pela CNN.

O fogo teve início num segundo andar. O primeiro andar estava vago. O edifício está inserido numa propriedade cuja habitação principal tem três pisos. Foi uma vizinha que deu conta do cheiro a fumo e bateu a todas as portas para dar o alerta.

Quando os bombeiros chegaram, forçaram a porta para entrar. "As crianças estavam apenas deitadas", recorda Jose Santiago, comissário dos bombeiros de Chicago, indiciando que os menores não tentaram fugir e poderão ter morrido por inalação de fumos.

O proprietário e o seu advogado garantiram aos meios de comunicação locais que o edifício tinha detetores de fumo instalados. Os investigadores que estão a apurar as causas do incêndio descobriram no local um aparelho cuja bateria não estava ativa.

Os investigadores revelaram ainda que a saída das traseiras para um alpendre estava trancada.

Além da investigação para apurar as causas do incêndio, o departamento de família e menores de Illinois abriu uma investigação por negligência pelo facto de não haver adultos na habitação.

Na segunda-feira, os bombeiros de Chicago andaram pelo bairro a sensibilizar a população para os cuidados a ter em caso de incêndio e para a importância de ter detetores de fumo.