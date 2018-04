Incêndio na embaixada portuguesa em Estocolmo faz 14 feridos

Hoje às 12:24 Facebook

Um incêndio deflagrou, esta manhã, na embaixada portuguesa, em Estocolmo, na Suécia, causando ferimentos em pelo menos 14 pessoas.

A informação é avançada pela "Radio Sweden", rádio pública sueca em língua inglesa. No mesmo edifício, funcionam os serviços diplomáticos da Tunísia e da Argentina.

Segundo o jornal sueco "Aftonbladet", foi detida uma pessoa, suspeita de ter ateado o fogo.

O ministro dos Negócios Estrangeiros português declarou, em Lisboa, que o incêndio foi um "gesto criminoso" de fogo posto, afastando, no entanto, a hipótese de ato terrorista. "Tudo leva a crer que terá sido um ato isolado, de uma pessoa que estava perturbada (...) Exigiu falar com o responsável da secção consular, um pedido que foi satisfeito, mas que antes mesmo da conversa que tinha exigido teve este gesto criminoso, de provocar um incêndio, fugindo ao mesmo tempo", disse Augusto Santos Silva numa conferência de imprensa ao lado do secretário-geral da Liga Árabe, em Lisboa.

"Com a informação que temos, não há nenhuma indicação que seja incidente de natureza terrorista, parece ser um caso isolado de uma pessoa que está perturbada e não sabemos por que é que decidiu canalizar a sua perturbação para a secção consular da embaixada portuguesa em Estocolmo", referiu.

"O fogo não está sob controlo", referiu à imprensa local Roger Steffen, assessor de imprensa dos bombeiros de de Estocolmo, referindo que as chamas atingem os 3.º, 4.º e 5.º pisos do edifício que também alberga um bar.

Entre 60 a 70 bombeiros combatem as chamas.