Incêndio num apartamento em Nova Iorque causa seis mortos

Seis pessoas, incluindo quatro crianças, morreram esta quarta-feira num incêndio num apartamento no bairro de Harlem, em Manhattan, anunciaram os bombeiros de Nova Iorque.

Segundo a agência de notícias France-Presse, os bombeiros receberam o alerta do incêndio por volta da 01:40 da manhã (06:40 em Lisboa).

Em conferência de imprensa, o responsável dos bombeiros de Nova Iorque, Daniel Nigro, explicou que quando os bombeiros conseguiram chegar aos quartos no fundo do apartamento, num quinto andar, encontraram seis vítimas mortais, dois adultos e quatro crianças.

"Tínhamos aproximadamente 100 efetivos no local. Nunca é fácil. Dedicamo-nos a salvar vidas e, neste caso, não fomos capazes", afirmou Nigro apresentando condolências aos familiares e amigos das vítimas mortais.

Segundo vários meios de comunicação, as crianças tinham entre 03 e 11 anos de idade.

As causas do incêndio ainda não são conhecidas, contudo um porta-voz do corpo de bombeiros aponta para causas acidentais.

O incêndio ocorreu num dos 40 edifícios que fazem parte do complexo habitacional público Frederick E. Samuel, localizado no Harlem (no norte de Manhattan) e no qual residem cerca de 1.400 pessoas.