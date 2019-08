Incêndio num bar no México faz 23 mortos

JN Hoje às 09:12 Facebook

Pelo menos 23 pessoas morreram e 13 ficaram feridas, esta quarta-feira de madrugada, num incêndio num bar de Coatzalcoalcos, no Estado de Veracruz, no México.

As vítimas mortais são oito mulheres e 15 homens.

As causas do incêndio estão a ser investigadas pelas autoridades, nomeadamente se as chamas terão deflagrado de forma intencional.

Os primeiros indícios sugerem que o fogo poderá ter sido provocado no âmbito de um ataque com "cocktails molotov". Alguns meios de comunicação locais referem a existência de disparos no interior do bar.

"O crime não ficará impune", escreveu no Twitter o governador do Estado de Veracruz, Cuitláhuac García.