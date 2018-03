Incêndio num "shopping" na Sibéria faz quatro mortos, três são crianças

JN Hoje às 15:57 Facebook

Pelo menos quatro pessoas morreram, três das quais são crianças, num incêndio que deflagrou num centro comercial na Sibéria.

As chamas começaram no quatro piso do "shopping" Winter Cherry, na cidade de Kemerovo, segundo o site russo de notícias Sputnik. Nesta zona situa-se uma área de entretenimento e o cinema.

Svetlana Petrenko, do comité russo de investigação, indicou que um total de 26 pessoas ficaram feridas, tendo sido assistidas no local ou transportadas para o hospital.

Do edifício eram visíveis intensas e espessas nuvens de fumo.

Svetlana Petrenko acrescentou que em dois átrios que pertencem ao cinema, o teto colapsou.

Meios de informação local destacam o receio de que mais crianças possam ainda estar bloqueadas no interior do edifício.

Mais de 200 pessoas froam retiradas do "shopping", numa operação que envolveu 15 bombeiros.