Incêndio obriga a ordem de evacuação de Malibu na Califórnia

Um incêndio com várias frentes que avança rapidamente no sul do Estado norte-americano da Califórnia desencadeou uma ordem de evacuação obrigatória de toda a cidade costeira de Malibu.

O incêndio deflagrou na quinta-feira a noroeste da cidade de Los Angeles e avançou para sul, atravessando a autoestrada 101 hoje de manhã em direção às montanhas de Santa Monica.

Malibu tem cerca de 13 mil residentes e estende-se ao longo de 34 quilómetros de costa, no sopé da cadeia montanhosa.

O Departamento de Bombeiros do Condado de Los Angeles escreveu na rede social Twitter que as chamas se dirigem para o oceano, terminando a mensagem com o aviso: "Ameaça iminente!".

Mas não é só Malibu que está em risco: vastas áreas do sul da Califórnia estão cercadas pelas chamas, que já consumiram quase 33 quilómetros quadrados, destruíram ou danificaram muitos edifícios e levaram a ordens de evacuação de 75.000 habitações ao longo da fronteira entre os condados de Ventura e Los Angeles.

Um segundo incêndio que tem estado a avançar em Santa Rosa Valley, a leste de Camarillo e oeste de Simi Valley, perto de Newbury Park e Thousand Oaks, já tinha consumido, na quinta-feira à noite, uma área superior a 28 quilómetros quadrados e obrigado à fuga de residentes de mais de 1200 habitações.

Não houve, até ao momento, relatos de vítimas em qualquer dos incêndios em curso.

No norte da Califórnia, outro incêndio levou na quinta-feira os habitantes da cidade de Paradise, 290 quilómetros a nordeste de San Francisco, a entrarem nas suas viaturas para fugir às chamas em estradas que se tornaram túneis de fogo, enquanto o fumo espesso ensombrava o céu diurno.

Vários milhares de edifícios foram destruídos pelas chamas, indicou um responsável do Departamento da Floresta e Proteção contra Incêndios da Califórnia.

"Ficámos cercados pelo fogo, estávamos a conduzir pelo meio das chamas de um e de outro lado da estrada", disse o agente policial Mark Bass, que reside na fortemente atingida cidade de Paradise, onde tocantes histórias de fuga e salvamentos heroicos emergiram depois de toda a comunidade de 27.000 residentes ter recebido ordem de evacuação.

Testemunhas relataram ter visto habitações, supermercados, escritórios, restaurantes, escolas e um lar de terceira idade em chamas.

"Praticamente toda a cidade de Paradise está destruída -- foi esse tipo de devastação", comentou o capitão Scott McLean, do Departamento de Combate a Incêndios da Califórnia.