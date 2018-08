Incêndio transforma o dia em noite no Canadá

JN Hoje às 21:21 Facebook

O fumo muito intenso de um incêndio que deflagrou nos últimos dias em Prince George, no estado de British Columbia, no Canadá, não deixou o sol aparecer nos céus na manhã de sexta-feira.

Sexta-feira foi o terceiro dia em que British Columbia esteve em estado de emergência com cerca de 600 incêndios em toda a região. Em algumas partes de Prince George, as luzes da estrada estiveram acesas até depois das 10 horas da manhã, porque o fumo não deixava passar a luz natural.

As populações são aconselhadas a não sair das casas, uma vez que a qualidade do ar é muito má. Em vez disso, devem procurar lugares, no interior das habitações, que sejam ventilados e frescos e usar ar condicionado que filtre e arrefeça o ar.

Aos motoristas foi aconselhado que ligassem os faróis e conduzissem com precaução, devido à intensidade do fumo.

A intensidade do fumo provocado pelos incêndios na região é visível através dos satélites da NASA.