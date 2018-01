Incidente de segurança atrasa saída do Papa após missa no Peru

Hoje às 00:28 Facebook

Um novo incidente de segurança, sem gravidade, reteve por poucos minutos o papa Francisco na base aérea Las Palmas, no Peru, depois de ter celebrado uma missa para centenas de milhares de pessoas.

Segundo descreve a agência de notícias Efe, pouco depois de a caravana papal ter iniciado marcha, após a missa celebrada por Francisco, um homem atravessou-se à frente do carro papal e tentou fazer chegar algo ao líder da Igreja Católica.

Esta situação, que acabou por não ter gravidade, obrigou a deter a comitiva papal para que as forças de segurança pudessem isolar todo o caminho do complexo onde se celebrou a missa, na base aérea, período durante o qual o Papa se manteve no interior do seu carro rodeado pela sua equipa de segurança.

Uns minutos depois, Francisco retomou a sua viagem para o Grupo Aéreo N.º8, o aeroporto militar de onde partirá o seu voo de regresso a Roma.

Esta situação eleva para quatro os incidentes de segurança, todos sem gravidade, que envolveram a visita do papa ao Peru, que teve início no passado dia 18 de janeiro.

Em causa estão situações como a de uma mulher que rompeu o cordão de segurança para oferecer um ramo de flores a Francisco, a de um grupo de jornalistas que se aproximou do líder da Igreja Católica para lhe fazer perguntas e de problemas no veículo que transportava o Papa.