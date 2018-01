Índia em choque com menina de oito meses violada por primo de 28 anos

Hoje às 12:16 Facebook

Os números são claros e revelam uma realidade cruel. Em cada ano, na Índia, são violadas mais de 20 mil crianças. O último caso conhecido diz respeito a uma menina de oito meses, no fim de semana, por um primo de 28 anos.

A criança deu entrada num hospital de Nova Deli no domingo, após ter sido encontrada pela mãe coberta de sangue. Depois de uma operação de três horas, está a em estado crítico, mas estável, adianta a agência noticiosa "PTI", citando autoridades médicos próximas do processo. Foi o próprio hospital a informar a polícia depois de um exame médico ter confirmado a agressão sexual.

Fontes policiais explicaram que a bebé estava em casa no domingo, enquanto os pais trabalhavam. O homem é construtor civil e a mulher trabalha como empregada doméstica. A menina estaria ao cuidado de outros familiares que vivem no piso inferior da casa.

Um desses familiares é o principal suspeito neste caso de violação. O rapaz de 28 anos foi a última pessoa a ser vista junto da menina. Foi detido e terá mesmo confessado a autoria do crime.

"Aconteceu o pior", escreveu no Twitter Swati Maliwal, responsável pela Comissão para a Mulher de Delí", que, na segunda-feira, foi ao hospital visitar a família da menina. Esta mesma organização vai prestar apoio financeiro à família da criança.

Este caso faz lembrar o de Zainab Ansari, uma menina de sete anos, do Paquistão, que, no início de janeiro, foi assassinada depois de ter sido violada.

A brutalidade do caso motivou confrontos entre manifestantes e agentes da polícia, que provocaram dois mortos.

Violação de menores não pára de crescer

Os casos de violação na Índia tiveram repercussão internacional, depois de uma mulher ter sido violada e assassinada num autocarro da capital, em 2012. Desde então, há noticias, quase todos os dias, de violações no país,

Mas são os crimes cometidos contra crianças que mais preocupam as autoridades. Segundo dados do governo, em 2016 houve mais 11 mil casos de violações a menores do que em 2015. Estes números podem ainda ser mais elevados, já que nem todos estes crimes estão registados.

Ainda na semana passada, uma carta escrita com o próprio sangue de uma jovem violada ao primeiro-ministro do país, Narenda Modi, tornou-se viral. A rapariga, que foi atacada no início do ano, pediu ajuda para deter os homens que a tinham atacado.

Em novembro, a " Human Rights Watch " denunciou a dificuldade que as mulheres sentem em denunciar casos de agressão sexual naquele país. De acordo com a organização internacional, são comuns os relatos de mulheres humilhadas por médicos e polícias depois de serem atacadas sexualmente.