Índia tentou ser o quarto país a chegar à Lua, mas falhou

O módulo 'Vikram' da missão indiana 'Chandrayaan 2' colidiu com a Lua, na noite desta sexta-feira, tal como a sonda israelita 'Beresheet', numa tentativa daquele país de se tornar o quarto a chegar ao nosso satélite natural.

2019 tem sido um ano interessante na corrida espacial. Em janeiro, a China desembarcou o 'Chang'e 4' no lado oculto da Lua, tornando-se o primeiro país do Mundo a alcançá-lo. Em abril, Israel, com a sonda 'Beresheet', a primeira missão conduzida por investidores privados, tentou tornar-se o quarto país a pousar na Lua, depois dos Estados Unidos, Rússia e China, mas uma falha no mecanismo principal do dispositivo fez com que a missão fracassasse.

Agora, foi a vez da Índia tentar. E falhar. Por volta das 21.30 horas (em Portugal continental), o módulo 'Vikram' colidiu com a Lua e a missão não foi bem-sucedida. O resultado da missão parecia claro quando o presidente do país, Narendra Modi, deixou a sala de controlo com uma expressão de decepção. Acabou por rezar e dar autógrafos a alunos presentes.

Depois de superar a fase de frenagem e de se aproximar do local de chegada, o módulo 'Vikram' teve que ajustar a velocidade para aterrar suavemente na superfície do satélite. A dois quilómetros de altitude, a comunicação com a sonda perdeu-se. As hipóteses agora são muitas, mas levará horas ou dias até que uma avaliação possa ser feita sobre o que aconteceu nesses minutos.

Na segunda-feira, o módulo de alunagem da missão não tripulada da Índia à Lua separou-se da nave orbital, ficando a cerca de 100 quilómetros da superfície lunar, onde se esperava que aterrasse esta sexta-feira.

Na altura, a agência espacial indiana afirmou que todos os sistemas da missão Chandrayaan-2 estavam a trabalhar sem problemas depois da manobra que separou o módulo de alunagem do topo da nave, que partiu do sul da Índia a 22 de julho.

Numa missão com um custo equivalente a cerca de 130 milhões de euros, a primeira alunagem de uma missão indiana deveria acontecer num terreno plano para estudar depósitos de água detetados em 2008 pela Chandrayaan-1, que se ficou pela órbita lunar.

O diretor da Organização de Investigação Espacial Indiana, K. Sivan, descreveu a alunagem como "15 minutos aterradores", aludindo à complexidade técnica da operação.

Depois dos Estados Unidos da América, Rússia e China, a Índia, que quer mandar humanos para o espaço em 2022, seria o quarto país a conseguir aterrar na Lua.