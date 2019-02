Indígena morre após confrontos na Venezuela

Hoje às 16:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Um indígena venezuelano ferido nos confrontos que ocorreram na cidade de Santa Elena de Uairén, Venezuela, morreu num hospital da cidade brasileira da Boa Vista, no Estado de Roraima.

Kliver Alfredo Perez Rivero, de 24 anos, foi o primeiro ferido nos conflitos na fronteira da Venezuela a morrer após receber tratamento no Brasil.

A causa da morte foi falência múltipla de órgãos depois de a vítima ter sido atingida com tiros no tórax, com lesões no fígado e intestino, segundo o portal de notícias brasileiro G1.

Com a morte do homem, que estava internado no Hospital Geral de Roraima, a unidade de saúde passa a atender 21 vítimas dos conflitos internos da Venezuela.

O autarca de Santa Helena de Uairén, Emilio González, disse, em declarações aos jornalistas, que, pelo menos 25 pessoas, foram mortas naquele município venezuelano fronteiriço em consequência dos conflitos registados no último sábado, mas os números oficiais apontam para cinco mortos.

Embora existam informações não confirmadas sobre uma possível reabertura da fronteira nesta quinta-feira, a passagem entre o Brasil e a Venezuela continuava fechada esta manhã pelo sétimo dia.