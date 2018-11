Indígenas mexicanos lincharam quatro suspeitos de sequestrar uma criança

Hoje às 08:08 Facebook

Um grupo de Indígenas linchou e queimou quatro homens, no domingo, que eram suspeitos de sequestrar uma criança, no estado de Michoacán, no oeste do México.

O procurador-geral de Michoacán disse à agência noticiosa espanhola EFE que as quatro vítimas foram atacadas por volta das 13 horas (19 horas em Portugal continental), por indígenas das comunidades de Francisco Serrato e Crescencio Morales.

A polícia informou que os indivíduos tinham, alegadamente, assaltado uma mercearia em Francisco Serrato no sábado e que depois sequestraram a filha do dono do estabelecimento.

Mais de 300 Indígenas das duas cidades organizaram-se e na tarde de sábado conseguiram intercetar os quatro homens que estavam num carro, numa estrada estadual que liga as duas comunidades.

Os alegados sequestradores deixaram o veículo com a sua vítima e fugiram, mas o grupo indígena conseguiu capturá-los por volta do meio-dia de domingo. O grupo espancou e queimou os quatro suspeitos até à morte.

As altas taxas de impunidade e desconfiança na polícia e no sistema judicial deram lugar a uma onda de linchamentos no México.

Segundo registos da Comissão Nacional de Direitos Humanos (CNDH), até agora, neste ano, pelo menos 25 pessoas foram linchadas.