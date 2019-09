Indústria dos plásticos preocupada com prazos curtos de diretiva europeia

Hoje às 18:58 Facebook

Falta tempo para as empresas se adaptarem à nova diretiva comunitária sobre os plásticos, cujos prazos são "apertados", referiram vários oradores na "Plastics Summit", organizada pela Associação Portuguesa da Indústria de Plásticos (APIP).

A diretiva europeia dos "Plásticos de uso único", que deverá ser transposta para o direito nacional até 3 de julho de 2021 foi apresentada aos empresários do setor por Mafalda Mota, da Agência Portuguesa de Ambiente (APA), na primeira edição da "Plastics Summit" que decorreu esta quinta-feira na Vista Alegre, Ílhavo.

Expostas as várias medidas da diretiva, consoante o produto, entre medidas de restrição, de redução do consumo, de recolha seletiva de conceção ecológica ou simples sensibilização, foi com preocupação que a assistência ouviu falar dos prazos curtos definidos, sendo essa também a tónica dominante da mesa redonda que se lhe seguiu, moderada por José Eduardo Martins.

"Não vamos melhorar nada a proibir", afirmou Ana Maria Carneiro, da Interplas, para quem o impacto da diretiva na indústria transformadora vai ser "enormíssimo", havendo apenas três anos para a sua implementação.

"Como é que é possível os transformadores ajudarem e terem soluções se não há uma estratégia fiável em termos de timing?", questionou.

Já Gonçalo Lobo Xavier, diretor geral Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), considerou que se assiste a uma "diabolização do plástico, de que a distribuição é a face visível" nas redes sociais e salientou que "não se pode eliminar o plástico por decreto", quando o problema "vem da má educação ambiental e dos maus comportamentos".

Luís Garcia, da TRIVALOR, referiu que no caso do setor da restauração "há materiais mais fáceis de eliminar, mas para outros não há uma boa resposta" e sublinhou a importância da embalagem na proteção do produto, na segurança alimentar e na informação que presta ao consumidor.

Do meio académico Maria da Conceição Paiva, da Universidade do Minho, que foi de opinião que se está a legislar "apressadamente", por vezes com decisões que "deveriam ser mais amadurecidas, havendo "um fosso entre a política e o conhecimento científico" que dificulta essa ponderação.

Rui Berkemeier, da ZERO, e Sílvia Menezes, da Deco Proteste, trouxeram ao debate perspetivas diferentes, com o primeiro a lembrar que "também se disse que as empresas iam todas fechar, quando apareceu a questão dos sacos de plástico e não foi isso que aconteceu" e "houve um acordar da Europa muito importante" motivado pela poluição dos oceanos pelos plásticos, mas de que se vê apenas a ponta do icebergue, faltando perceber o real impacto na cadeia alimentar, por exemplo".

Menos taxativa, Sílvia Menezes defendeu que a reutilização é o caminho preferível e não deve ser apontado o dedo apenas ao plástico, mas sim ao uso único de uma série de produtos.