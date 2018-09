Inédito: Robôs japoneses aterram em asteroide em movimento

Hoje às 16:44 Facebook

Dois robôs da agência espacial do Japão aterraram num asteroide em movimento, como parte de uma missão destinada a colocar o foco sobre as origens do sistema solar.

A missão marca a primeira observação robótica da superfície de um asteroide, de acordo com a Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (JAXA). Segundo a agência, citada pelo britânico "The Guardian", os robôs - "redondos em formato de caixa de bolachas" - pousaram com sucesso no asteroide Ryugu, na sexta-feira, um dia depois de terem sido libertados da sonda Hayabusa 2.​​​​​​

"Cada um dos robôs está a operar normalmente e começou a examinar a superfície de Ryugu", informou a JAXA em um comunicado, no sábado.Os robôs aproveitarão a baixa gravidade do asteróide, subindo 15 metros e permanecendo no ar até 15 minutos, para avaliar as características físicas do corpo rochoso.

"Estou muito orgulhoso por termos estabelecido um novo método de exploração espacial para pequenos corpos celestes", disse o chefe de projetos da JAXA, Yuichi Tsuda. A agência, que é 2005 já tinha, sem sucesso, tentar aterrar um robô num asteroide, coloca-se agora numa posição pioneira no que concerne ao estudo das origens do sistema solar.