Hoje às 08:47 Facebook

Twitter

Partilhar

O impasse em que parecem estar as discussões em torno do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia negociado entre Londres e Bruxelas deixa temer por um divórcio litigioso.

Um Brexit sem acordo, isto é, sem o lançamento de bases para negociar a relação futura, pode significar o fim radical de relações comerciais de que dependem comunidades inteiras. No Reino Unido e na Europa. Em gráficos, perceba algumas das interdependências.