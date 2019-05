Instagrammer em fuga goza com polícia nas redes sociais

Hoje às 12:11 Facebook

Ethan Bramble, jovem australiano conhecido na internet por ter 98% do corpo tatuado, é procurado pelas autoridades, devido a um caso de agressão, e aproveita as redes sociais para provocar a polícia.

O modelo e instagrammer de 23 anos encontra-se em fuga, depois de um mandado de detenção ter sido emitido a um caso de agressão, de acordo com a polícia australiana.

No entanto, Ethan Bramble, que diz ser o "jovem mais modificado do mundo", refere não haver nenhuma irregularidade e que o mandado foi um mal-entendido devido a uma discussão num bar com a ex-namorada, de acordo com a BBC.

Contrariando as afirmações de Ethan Bramble, a polícia de Vitória confirmou na sexta-feira que o mandado de detenção ainda estava ativo, e, como resposta, o modelo tem aproveitado as redes sociais para insultar a polícia australiana.

Na publicação de Facebook onde a polícia pede a ajuda do público para localizá-lo, escreveu ironicamente "Eu nunca o vi na minha vida". Em resposta ao mandado da polícia, ele escreveu "Nananana, vocês nunca irão apanhar-me", e mensagens semelhantes têm sido publicadas na sua conta do Instagram, onde tem mais de 200 mil seguidores.

Ethan Bramble é conhecido do grande público no país, onde já participou em vários programas televisivos, devido à sua aparência incomum. Para além de ter o corpo quase todo tatuado, incluindo o rosto e os globos oculares, tem uma língua bifurcada e alargadores de aproximadamente 10 centímetros de diâmetro, em ambos os lóbulos das orelhas.

À televisão Network Ten, da Austrália, na quinta-feira, o modelo disse que o caso só chamou à atenção devido à sua aparência. "Se eu não fosse quem eu sou, este não seria o circo que é", disse Ethan Bramble.