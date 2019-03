Instituição de caridade do príncipe Carlos suspeita de receber dinheiro sujo

Reis Pinto Ontem às 23:11 Facebook

Uma instituição britânica de caridade administrada pelo príncipe Carlos é suspeita de ter recebido donativos de uma empresa offshore que era usada para canalizar grandes quantidades de dinheiro da Rússia para a Europa e os EUA, revela o jornal inglês "The Guardian".

A denúncia, efetuada pelo Projeto de Relatório de Crime Organizado e Corrupção e pelo site lituano 15min.lt, após análise de 1,3 milhões de transações bancárias, refere que o esquema pode estar ligado a fraudes cometidas durante a presidência de Vladmir Putin.

Não é seguro que os destinatários de alguns dos fundos conhecesse a proveniência do dinheiro. Calcula-se que tenham sido enviados, para a Europa e os EUA, 3,8 mil milhões de euros através de 70 empresas offshore com contas na Lituânia.

O complexo esquema financeiro montado misturava dinheiro legítimo com o proveniente de atividades criminosas, tornando quase impossível identificar a fonte original daquelas quantias.

No centro de todas as suspeitas está o banco de investimentos "Troika Dialog", que terá mantido um fluxo de dinheiro contínuo, desde 2004, permitindo a transferência de grandes fortunas de elites russas para fora do país.

O dinheiro era, de acordo com o jornal britânico, usado para pagar a compra de jatos particulares, iates, propriedades de luxo, férias, bilhetes de futebol e propinas nas principais escolas particulares inglesas.