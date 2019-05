Hoje às 21:19, atualizado às 21:24 Facebook

Um acidente com um parque insuflável, na Rússia, deixou gravemente feridas quatro crianças.

De acordo com a imprensa local, o incidente ocorreu na quinta-feira, em Ulan-Ude, no leste do país, quando o insuflável foi arrastado pelo vento, a uma altura de três metros, tendo acabado por cair perto de uma estrada.

Imagens da câmara de vigilância do local, divulgadas pelas autoridades, mostram o momento do acidente, que vitimou as várias crianças, com idades entre os dois e os sete anos, que estavam dentro do insuflável. Os pais dos menores ainda correram atrás, mas o brinquedo só parou na via.

As vítimas foram levadas para o hospital, onde quatro permanecem em coma induzido, devido a fraturas no crânio.

As autoridades deram início a um processo criminal por negligência por parte da empresa responsável pelo insuflável, já que não se verificou o cumprimento dos requisitos de segurança. Os organizadores do evento estão a ser procurados pelas autoridades, depois de terem fugido do local.

De acordo com o Comité Investigativo da Rússia, o insuflável estava preso com cordas a dois suportes de pneus de automóveis e betão, mas a estrutura não foi suficiente forte e as cordas acabaram por ser arrancadas pelo vento.