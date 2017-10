Fumos químicos causam intoxicação na sede do Conselho Europeu

Hoje às 12:07, atualizado às 12:08 Facebook

Um problema técnico com a ventilação nas cozinhas do edifício-sede do Conselho Europeu, em Bruxelas, provocou a intoxicação com fumos químicos de 15 pessoas, cinco das quais necessitaram de assistência hospitalar. Instalações foram evacuadas.

O secretariado-geral do Conselho explicou, em comunicado, que os serviços médicos e os bombeiros foram chamados para investigar o incidente e prestar cuidados ao pessoal da cozinha que ficou doente, e, por uma questão de precaução, todos os funcionários do "edifício Europa", a nova sede do Conselho, foram transferidos para o edifício vizinho, da mesma instituição europeia.

Apontando que está já em curso uma investigação para determinar a causa do incidente, os serviços do Conselho adiantam, no entanto, que o mesmo não afetará a realização da cimeira de chefes de Estado e de Governo da UE agendada para a próxima semana, a 19 e 20 de outubro.

O porta-voz dos bombeiros de Bruxelas avançou, por seu turno, que as emanações tóxicas ao nível das cozinhas afetaram 15 funcionários do pessoal da cozinha, que apresentaram ardor nos olhos e vómitos, entre outros sintomas.