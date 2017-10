Inundações e desabamentos causam 37 mortos no Vietname

Marta Almeida Fernandes Hoje às 16:26, atualizado às 17:19 Facebook

Pelo menos 37 pessoas morreram na sequência de cheias e deslizamentos de terras provocados por uma depressão tropical que atingiu o norte e centro do Vietname causando fortes chuvas, informaram, esta quinta-feira, as autoridades.

Segundo a Autoridade de Gestão de Desastres do Vietname, existem ainda pelo menos 21 feridos e 40 desaparecidos.

Mais de mil casas ficaram parcial ou totalmente destruídas e 16.740 encontram-se submersas devido ao mau tempo. As autoridades evacuaram mais de 17 mil casas e estimam que mais de 8 mil hectares de terras agrícolas estejam danificadas.

A província mais atingida é Hoa Binh, no norte do Vietname, com o registo de 11 mortos e 21 pessoas desaparecidas.

De acordo com as estatísticas do governo, tempestades tropicais e inundações mataram 264 pessoas em 2016 e causaram danos económicos na ordem dos 1475 milhões de euros.