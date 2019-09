Inundações fazem cem mortos na Índia em três dias

Hoje às 10:58 Facebook

Cerca de 100 pessoas morreram nos últimos três dias no norte da Índia em inundações causadas pelas monções.

Pelo menos 63 pessoas perderam a vida no estado de Uttar Pradesh e 27 na região vizinha de Bihar, devido às chuvas tardias das monções, que normalmente já não estariam a cair nestas áreas geográficas neste período do ano.

"Somente em Patna (capital de Bihar), caíram 226 milímetros de chuva desde sexta-feira", disse M. Ramachandru, responsável pelo Departamento de Gestão de Desastres, à agência de notícias AFP.

Dezenas de barcos foram lançados para ajudar os habitantes desta cidade de quase dois milhões de pessoas, cujas ruas estão cheias de água.

Imagens de um hospital público mostravam os pés das camas cobertos por uma água castanha.

Chuvas fortes também caíram no estado de Gujarat (oeste) e no sul da Índia.

Com as novas chuvas previstas para os próximos dias, a Índia poderá ter o setembro mais chuvoso em um século, segundo os meteorologistas indianos.

As monções deste ano serão as maiores desde 1917, de acordo com o jornal "Times of India".

As monções, vitais para a agricultura e para recarregar as fontes de água do subcontinente indiano, normalmente duram de junho a setembro e devem estar nesse momento na sua fase final.

Mas "não há sinal do seu fim, pelo menos para os quatro e cinco dias seguintes", disse Mrutyunjay Mohapatra, uma autoridade indiana de serviços meteorológicos, para o "Times of India".

As monções mataram quase 650 pessoas em julho na Índia, Nepal, Bangladesh e Paquistão.