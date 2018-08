04 Maio 2018 às 11:41 Facebook

Um carro invadiu um café no centro de Canelinha, em Florianópolis (Brasil), por causa do pedido ter demorado demasiado tempo. A discussão terminou em tiros, que não provocaram feridos, mas foram vários os estragos materiais.

De acordo com as autoridades, o suspeito terá iniciado uma discussão com o dono de um café por causa do tempo que estava a demorar o seu pedido. A polícia, citada pelo site G1, disse que o dono do estabelecimento terá dado um estalo ao homem, que, entretanto, saiu e, com o carro, terá entrado no café, "colocando em risco as pessoas que ali estavam e assumindo o risco de ferir alguém. Quando a polícia chegou ao local, ele já tinha fugido".

O incidente terá terminado com o disparo de alguns tiros, que atingiram a porta do condutor, mas não feriram ninguém. O responsável pelo estabelecimento explicou à polícia que, depois da discussão verbal, quando foi entregue o pedido, o homem terá proferido alguns insultos e recusado a pagar a conta.

Do incidente não resultaram feridos, apesar de estarem presentes no local oito pessoas e de terem sido destruídas cadeiras, mesas e o balcão do café.

Como o homem - que já é conhecido das autoridades por desacatos - fugiu logo depois do incidente, já não pode ser preso em flagrante, por ter passado o período para tal.

A identidade dos envolvidos não foi revelada, estando o caso a cargo da Polícia Civil.