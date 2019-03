Invasores da embaixada da Coreia do Norte em Madrid fugiram por Lisboa

Hoje às 17:29 Facebook

Os 10 homens que invadiram a embaixada da Coreia do Norte em Madrid, a 22 de fevereiro, fugiram para os Estados Unidos, mas antes fizeram escala em Portugal.

Depois de terem saído da embaixada, onde agrediram funcionários e roubaram computadores e telemóveis, os assaltantes dividiram-se em quatro grupos e viajaram para Lisboa, ao voltante de veículos de luxo. Na capital portuguesa, os indivíduos apanharam um avião com destino a Newark, Nova Jersey, Estados Unidos, segundo documentos judiciais citados pelo "El País".

Após a invasão à embaixada, que durou cerca de cinco horas, os indivíduos identificaram-se como membros de uma associação de direitos humanos que trabalha para a libertação da Coreia do Norte.

As informações foram reveladas esta segunda-feira depois de o juiz espanhol José de la Mata, do Supremo Tribunal espanhol (Audiencia Nacional), ter decidido que o segredo de Justiça podia ser quebrado.

Líder de invasão contactou FBI

Sete dos 10 suspeitos foram identificados pelas autoridades. Um deles, o presumível líder do grupo, Adrian Hong Chang, tem cidadania mexicana mas é residente nos EUA. Cinco dias depois do assalto em Madrid, entrou em contacto com o FBI para fornecer informações sobre a sua versão dos acontecimentos e alegadamente para entregar material audiovisual, adianta o jornal espanhol.

Ainda não é conhecido o motivo por detrás da invasão da embaixada da Coreia do Norte na capital espanhola a 22 de fevereiro, pouco dias antes da cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-un, no Vietname.