Investigação ao caso Maddie recebe mais dinheiro

A polícia inglesa vai receber mais dinheiro para continuar a investigar o desaparecimento de Madeleine McCann na Praia da Luz, em Portugal, em 2007.

Com os fundos alocados à investigação a chegar ao fim, as autoridades tinham pedido mais financiamento ao Governo britânico para continuar a trabalhar no caso e, sabe-se agora, o Ministério da Administração Interna inglês acedeu ao pedido, revela a BBC.

Segundo o "Daily Mail", o valor libertado para o caso será de aproximadamente 170 mil euros. No total, as autoridades inglesas já gastaram 11 milhões de libras (quase 12,6 milhões de euros) a investigar o desaparecimento da menina.

"O Governo continua comprometido com a investigação ao desaparecimento de Madeleine McCann. Já informamos o Serviço Metropolitano de Polícia que a candidatura para atribuição de fundos especiais para a 'Operação Grange' será aprovada ", revela o Governo britânico. Este dinheiro será utilizado para seguir "uma última e importante linha de investigação".

Kate e Gerry McCann, os pais da menina, mostraram-se felizes e agradecidos com a decisão.