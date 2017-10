Hoje às 15:26, atualizado às 15:31 Facebook

As autoridades alemãs estão a investigar uma passagem a baixa altitude de um Airbus A330 da Air Berlin, em Dusseldorf, na segunda-feira, que terá sido realizada para assinalar o último voo com origem nos EUA da companhia aérea alemã.

As imagens que circulam na Internet mostram o avião, que realizava o último voo entre Miami e Dusseldorf, a fazer a aproximação à pista, mas a manter-se a alguma altitude ao longo da faixa de alcatrão. Mais tarde, sobe e vira à esquerda, contornando a torre de controlo e posicionando-se de novo para aterrar.

As autoridades alemãs anunciaram que vão investigar o sucedido, já que a manobra não é a que habitualmente é realizada quando é necessário abortar a aterragem e parece não existir qualquer motivo para que tal tenha acontecido.

Segundo alguns meios de comunicação internacionais, a manobra foi realizada com a autorização da do torre de controlo e foi uma forma de o piloto se despedir da rota transatlântica, já que a companhia se encontra em processo de insolvência e vai deixar de operar até ao final do mês.