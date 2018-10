Turquia nega presença de investigadores dos EUA no caso de jornalista desaparecido

Hoje às 16:44 Facebook

Fontes diplomáticas turcas desmentiram esta quinta-feira o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao negarem o envolvimento de investigadores norte-americanos no inquérito sobre o desaparecimento em Istambul do jornalista saudita Jamal Khashoggi.

"Não é verdade que os Estados Unidos tenham nomeado investigadores para o caso Khashoggi", declararam as fontes diplomáticas de Ancara, citadas pela agência noticiosa turca estatal Anadolu.

Estas declarações surgem após Trump ter avançado hoje, numa entrevista via telefone a um programa do canal de televisão Fox News, que investigadores norte-americanos estão a trabalhar localmente com as autoridades da Turquia no caso do jornalista saudita Jamal Khashoggi.

"Temos investigadores lá [Turquia] e estamos a trabalhar com a Turquia e, francamente, estamos a trabalhar com a Arábia Saudita", afirmou o chefe de Estado norte-americano, garantindo que os Estados Unidos estão muito empenhados em tentar descobrir o que aconteceu ao jornalista.

Nas declarações ao programa "Fox & Friends", Trump não forneceu qualquer detalhe sobre a investigação em curso.

Jamal Khashoggi, colaborador do jornal norte-americano The Washington Post e um reconhecido crítico do poder em Riade, está dado como desaparecido desde que entrou, no passado dia 02 de outubro, no consulado saudita em Istambul para tratar de questões administrativas.

A hipótese de Jamal Khashoggi ter sido assassinado tem vindo a ser equacionada nos últimos dias.

Ancara afirma que o jornalista nunca saiu do edifício do consulado saudita, mas as autoridades de Riade asseguram o contrário.