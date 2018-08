Investigadores explicam por que papel de alumínio no router melhora sinal wi-fi

Hoje às 15:40 Facebook

O truque não é novo, mas agora alguns investigadores norte-americanos comprovaram que colocar papel de alumínio à volta das antenas do router da Internet melhora mesmo o sinal.

O papel de alumínio melhora o sinal wi-fi, reduz a interferência e cria barreiras para aumentar a segurança da conexão.

Alguns investigadores da Universidade de Darthmouth, nos EUA, explicaram que o papel de alumínio "melhora a eficiência da infraestrutura sem fios dos edifícios, diminuindo o impacto do isolamento", provocado pelo uso de diversos materiais de construção.

O alumínio causa um reflexo das ondas numa única direção, agindo como um megafone para o sinal wi-fi.

A maior parte dos sinais wi-fi dos routers são omnidirecionais, ou seja, apontam para todo o lado. Ao colocar a folha de alumínio na antena do router, o sinal vai passar a ter uma só direção, concentrando-se mais numa só divisão da casa - o que pode ser útil, por exemplo, para não atingir espelhos que refletem o sinal e fazem perder a conexão.

Em termos de segurança, direcionar o sinal de Internet sem fios permite reduzir a possibilidade de interferência de pessoas que queiram roubar o sinal ou hackear alguns dados do telemóvel, tablet ou computador.

No entanto, além deste "método caseiro", os investigadores criaram também uma forma mais sofisticada de direcionar a cobertura do sinal wi-fi. Foi criado um sistema de impressão de modelos 3D, feitos de plástico e cobertos com papel de alumínio, que são personalizados com a forma de amplificação do sinal que se pretende que o aparelho faça.

O estudo foi apresentado na Holanda, na BuildSys - uma conferência internacional sobre eficiência energética na construção.