Investigadores fazem cerveja semelhante à que faraós bebiam há 3000 anos

Investigadores israelitas anunciaram esta quarta-feira que conseguiram extrair de potes antigos leveduras para fazer uma cerveja semelhante à que os faraós beberam há mais de 3000 anos.

A cerveja, com um teor de álcool de 6% e com um sabor a trigo, foi hoje apresentada aos jornalistas em Jerusalém, simultaneamente com um hidromel com uma taxa alcoólica de 14%.

É a primeira vez que uma cerveja é criada com uma levedura antiga, asseguraram em conferência de imprensa os investigadores da Autoridade de Antiguidades Israelitas e de três universidades envolvidas no projeto.

"Quando conseguimos terminar esta cerveja, sentámo-nos à mesa, bebemos e fizemos um brinde", disse Aren Maeir, arqueólogo da universidade de Bar-Ilan, desabafando de seguida: "E eu disse que ou ficaríamos todos bem ou morreríamos em cinco minutos, mas sobrevivemos e estamos todos bem para contar a história".

As leveduras utilizadas foram encontradas no fundo de jarros descobertos em locais de escavações arqueológicas, alguns no deserto de Negev, no sul do país.

A cerveja provada esta quarta-feira foi feita com leveduras com cerca de 3000 anos, mas também foram encontradas leveduras com cerca de 5000 anos, segundo a Autoridade de Antiguidades.

Para produzir esta cerveja, os investigadores usaram métodos modernos de fabrico, mas no futuro pretendem fazê-lo usando as técnicas e receitas da época e, possivelmente, lançar o produto no mercado.