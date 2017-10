Vulto branco investigado no desaparecimento da menina lusodescendente

JN Hoje às 10:41, atualizado às 11:05 Facebook

Um vulto branco, no carro que pertence ao principal suspeito do desaparecimento de Maëlys de Araújo, é a mais recente pista seguida pelos investigadores que estão a tratar do caso. No dia em que a menina desapareceu, no final de agosto, usava um vestido branco.

A imagem foi obtida através das câmaras de videovigilância, em Pont-de-Beauvoisin, e mostram um vulto branco no lugar do passageiro, no carro pertencente a Nordahl Lelandai, um ex-militar que é até ao momento o principal suspeito do caso que envolve a menina de origem portuguesa.

A menina de 9 anos desapareceu durante a noite de 26 para 27 de agosto, quando estava numa festa de casamento com os seus pais. De acordo com os familiares, em declarações às autoridades, a criança usava um vestido branco.

A polícia cientifica já analisou as imagens, mas não conseguiu identificar o rosto do vulto. Até ao momento, também não foi possível confirmar se o condutor é Nordahl Lelandai

No que diz respeito à investigação, a brigada canina de Gramat vai participar, sexta-feira, nas buscas no lago de Aiguebelette. Um local onde Nordahl costumava levar os cães a passear.

Os guardas serão acompanhados por uma brigada cinotécnica especializada em identificar restos humanos. As buscas devem durar todo o dia.

Nordahl continua a proclamar inocência. O suspeito está detido e acusado de "sequestro, prisão forçada ou detenção arbitrária de menor de 15 anos".

O principal suspeito limpou a mala do carro com um poderoso produto químico, habitualmente usado para tirar manchas incrustadas nas jantes dos automóveis. Os investigadores tentaram identificar locais com câmaras de videovigilância de comércios, privados e instituições para conseguir reconstituir o percurso do Audi A3 do suspeito na noite do desaparecimento.

"Pedimos a todas as pessoas que possam ajudar os investigadores a manifestar-se rapidamente", disse a mãe de Maëlys, Jennifer, numa conferência de imprensa, no final de setembro. "Um homem é suspeito, acusado por juízes que têm provas graves e concordantes contra ele (...). Nós pedimos que ele conte tudo o que se passou naquela noite e que coopere com a justiça", acrescentou, citada pela agência France-Presse.