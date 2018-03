Investigados empréstimos de genro de Donald Trump

Ontem às 22:42 Facebook

O regulador financeiro de Nova Iorque pediu a três bancos informações sobre empréstimos relacionados com o negócio imobiliário da família de Jared Kushner, genro e conselheiro do Presidente Donald Trump, avançou hoje à AFP fonte ligada ao processo.

A chefe do Departamento dos Serviços Financeiros de Nova Iorque, Maria Vullo, enviou cartas na semana passada ao Deutsche Bank, Signature Bank e New York Community Bank, a solicitar detalhes sobre os vários empréstimos ou arranjos financeiros feitos ou solicitados por Kushner.

A responsável terá dado aos bancos um prazo até 05 de março para responderem, avança a fonte citada pela agência. Já os serviços do regulador recusaram-se a comentar as informações, assim como o Deutsche Bank.

Jared Kushner, o marido de Ivanka Trump, tornou-se um pilar da Casa Branca desde a chegada de seu sogro à presidência dos Estados Unidos.

Graduado da Harvard e da Universidade de Nova York, Jared Kushner tomou as rédeas do negócio familiar antes de anunciar, em janeiro de 2017, a sua nomeação como assessor principal do novo Presidente dos Estados Unidos.

Apesar de Jared Kushner ter deixado voluntariamente posições de alto nível em mais de 200 entidades relacionadas com o império imobiliário da família, o genro de Trump mantém ações na maioria das empresas.