Irão ameaça manifestantes com crimes puníveis com pena de morte

As autoridades da República Islâmica do Irão ameaçaram, terça-feira, os manifestantes que há dias protestam contra o Governo com acusações de delitos, alguns dos quais são punidos com a pena de morte.

"Cada dia que passa e as pessoas são detidas, aumentará o seu crime e castigo e nós já não os consideramos manifestantes a defenderem os seus direitos, mas sim pessoas que querem prejudicar o regime", disse o presidente do Tribunal Revolucionário de Teerão, Musa Ghazanfarabadí, segundo a agência de notícias Tasnim, citada pela agência espanhola Efe.

Os detidos poderão ser declarados culpados de diferentes delitos, entre os quais figuram os crimes de "atentado contra a segurança nacional" e de "inimizade com Deus", ambos passíveis de pena de morte, explicou Ghazanfarabadí.

Pelo menos 20 pessoas morreram durante os confrontos entre a polícia e os manifestantes antigovernamentais que protestam contra a corrupção e a carestia de vida desde 28 de dezembro.