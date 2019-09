Irão está a instalar centrifugadoras avançadas para produzir urânio enriquecido

Hoje às 11:15 Facebook

A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), órgão da ONU encarregado de controlar as atividades nucleares do Irão, confirmou hoje a instalação por Teerão de centrifugadoras avançadas que permitem aumentar as suas reservas de urânio enriquecido.

Este é mais um passo que o Irão dá no sentido de reduzir os compromissos assumidos no âmbito do acordo nuclear de 2015.

O Irão "instalou ou está a instalar", num local para enriquecimento em Natanz, 22 centrifugadoras do tipo IR-4, uma do tipo IR-5, 30 outras do tipo IR-6 e três modelos IR-6s, de acordo com as "verificações" realizadas no local pela agência, disse um porta-voz da AIEA num comunicado.

O Irão, que detalhou as novas medidas no sábado, também disse que continuará permitindo o mesmo acesso aos inspetores da ONU para a monitorização do seu programa nuclear.

No domingo, o diretor interino da AIEA, Cornel Feruta, viajou para Teerão, onde se encontrou com autoridades iranianas.

De acordo com o acordo nuclear iraniano de 2015, o Irão está autorizado a produzir urânio enriquecido apenas com centrifugadoras de primeira geração (IR-1).

Espera-se que o início da utilização das centrifugadoras avançadas acelere a produção de urânio enriquecido e aumente as reservas do país, que desde julho excedeu o limite estabelecido pelo acordo (300 quilogramas) entre o Irão e o grupo 5+1 (China, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Rússia e Alemanha).

A AIEA também disse hoje que Teerão informou no domingo da sua intenção de instalar uma "cascata" - para melhorar o processo de enriquecimento - 164 centrifugadoras tipo IR-4 e 164 modelos IR-2m.

As verificações e a monitorização da situação no Irão serão discutidas a partir de hoje, em Viena, onde começa uma reunião trimestral da assembleia de responsáveis da AIEA.

O Irão começou em maio a reduzir os compromissos assumidos sob o acordo, em retaliação à decisão dos Estados Unidos de abandonar o pacto e posteriormente ter reposto as sanções económicas a Teerão.