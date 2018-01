Irão levanta bloqueio a serviço de mensagens instantâneas

Hoje às 09:51 Facebook

Twitter

Partilhar

O serviço de mensagens instantâneas Telegram está hoje de novo acessível no Irão, depois de semanas bloqueado pelas autoridades devido aos recentes protestos contra o Governo.

A popular aplicação pode de novo ser usada nos telefones móveis sem necessidade de recorrer a redes privadas virtuais (VPN) ou a outras ferramentas para contornar o filtro do Governo, constatou a agência de notícias espanhola Efe.

A agência oficial do Irão, IRNA, também informou que as autoridades eliminaram na noite de sábado para hoje as restrições impostas ao serviço de mensagens.

A rede social conta com mais de 40 milhões de adeptos no Irão e foi uma das utilizadas para convocar os protestos que acontecerem no final de dezembro contra a alta de preços e a corrupção e que acabaram a contestar o próprio sistema da República Islâmica.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

As manifestações degeneraram em distúrbios, tendo na altura morrido cerca de duas dezenas de pessoas e mais mil foram detidas.

O vice-ministro iraniano da Administração Interna Esmail Yabarzade disse a 31 de dezembro que o bloqueio da rede era temporário e que era uma medida normal numa situação de crise.

"Quando há algum conflito é natural o uso de algumas ferramentas para controlar as concentrações ilegais", justificou na altura.

Outra rede social muito popular no Irão e usada para mobilizar a população, o Instagram, também foi bloqueada temporariamente pelo Governo na altura dos protestos, que se prolongaram por seis dias.