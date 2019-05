Irão rejeita acusações dos EUA sobre ações de sabotagem

Hoje às 13:25 Facebook

O Irão rejeitou "firmemente" as acusações norte-americanas, que considerou "risíveis", de responsabilidade em atos de sabotagem contra quatro navios no dia 12 de maio ao largo dos Emirados Árabes Unidos.

"Não é surpreendente que (os Estados Unidos) formulem acusações tão risíveis" declarou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Moussavi, reagindo às declarações de John Bolton, conselheiro do presidente Donald Trump para questões relacionadas com a segurança nacional norte-americana.

"O senhor Bolton e outros belicistas que procuram o caos deveriam saber que a estratégia de paciência, a vigilância e a preparação defensiva eficaz da República islâmica do Irão impedem a realização dos desejos diabólicos que eles têm para a região", acrescentou Mossavi através de um comunicado.

John Bolton, de visita a Abu Dhabi, acusou o Irão de ter preparado atos de sabotagem no passado dia 12 de maio contra quatro navios que se encontravam na entrada do Golfo provocando a escalada das tensões na região.

"Algumas das nossas forças especiais foram convidadas a pronunciar-se" e "eles foram claros" sobre o assunto, disse Bolton acrescentando que os navios, dois petroleiros sauditas e um norueguês e um cargueiro dos Emirados Árabes Unidos foram alvo de "minas navais, visivelmente do Irão", acusou Bolton.

"Não há dúvidas, na mente daqueles que se encontram em Washington, sobre a responsabilidade na situação", disse Bolton aos jornalistas referindo-se ao Irão.