Irão terá detido "dezenas de espiões" e recrutado governante de país "hostil"

O ministro das Informações iraniano, Mahmud Alavi, elogiou a contraespionagem do Irão, que permitiu deter "dezenas de espiões" e recrutou um governante de um país "hostil".

Os "inimigos" do Irão "agem espiando e infiltrando-se. Felizmente, a secção de contraespionagem do nosso ministério é uma das mais fortes entre os serviços de informações do mundo", declarou Alavi numa entrevista à televisão do Estado.

O governante não precisou quando é que tinham ocorrido as detenções "de espiões", nem deu quaisquer indicações sobre para que países ou entidades eram suspeitos de trabalhar.

Quanto ao agente colocado "no governo de um país que tem um serviço de informações muito poderoso", a agência noticiosa iraniana Tasnim indicou que Alavi se referia a Gonen Segev, antigo ministro da Energia e das Infraestruturas israelita (1995-1996), cujo julgamento por espionagem a favor do Irão se iniciou a 5 de julho em Jerusalém.

O ministro das Informações disse ainda que as autoridades lançaram uma campanha para que os cidadãos que têm dupla nacionalidade não ocupem funções oficiais.

"Se conhecem pessoas neste caso informem-nos", pediu Alavi.

Considerou, por outro lado, que o grupo extremista Estado Islâmico continua a ser uma ameaça para o Irão xiita.

Os 'jihadistas' do Estado Islâmico, sunitas, consideram os muçulmanos xiitas como hereges e têm realizado numerosos atentados contra eles em vários países.

O ministro iraniano disse que 230 "células terroristas" foram desmanteladas o ano passado e que foram evitados "ataques que visavam universidades, mas também o metropolitano".

Alavi sublinhou igualmente a necessidade de lutar contra a corrupção para se ter "uma economia dinâmica", numa altura em que a moeda nacional está em queda face ao dólar devido ao restabelecimento das sanções norte-americanas.

A propósito, afirmou terem sido detidos 180 suspeitos e abertos 130 inquéritos.