Iraque entrega à Turquia 188 crianças abandonadas pelo Estado Islâmico

As autoridades iraquianas entregaram à Turquia 188 crianças que foram abandonadas no Iraque por famílias jiadistas do grupo extremista Estado Islâmico, numa cerimónia com a presença de organizações não-governamentais e diplomáticas.

"O Tribunal Central de Investigação, responsável por casos de terrorismo e de réus estrangeiros, entregou à Turquia 188 crianças deixadas pelo Estado Islâmico no Iraque", explicou o porta-voz do Conselho Supremo de Justiça, o juiz Abdelsatar Birqadar, em comunicado.

Segundo Abdelsatar Birqadar, entre o grupo de crianças entregues à Turquia há "uma pequena percentagem" que agora é "maior de idade", mas que foi condenada no Iraque quando era menor. Essas crianças foram acusadas de "passar ilegalmente a fronteira", tendo já cumprido pena, indicou Birqadar.

O porta-voz salientou ainda que no grupo existem crianças que nasceram no "califado" autoproclamado pelo Estado Islâmico no Iraque em 2014, que se espalhou para a Síria.

Representantes e diplomatas do Iraque e da Turquia, além de organizações internacionais como a Organização das Nações Unidas para a Infância (Unicef) estiveram presentes no ato de entrega, refere o comunicado.

Abdelsatar Birqadar não adiantou qual o destino dos familiares destas 188 crianças.

A operação de entrega ocorreu duas semanas após o primeiro-ministro iraquiano, Adel Abdelmahdi, visitar a Turquia para se reunir com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Alguns países, como a França, o Cazaquistão ou a Suécia, realizaram processos de repatriamento de crianças que estavam na Síria.