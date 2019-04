Irmã de Boris Johnson e ex-jornalista da BBC candidatos por partido anti-Brexit

Hoje às 16:06 Facebook

Twitter

Partilhar

A irmã do antigo ministro dos Negócios Estrangeiros britânico e eurocético Boris Johnson e um antigo jornalista da BBC são alguns dos candidatos do partido pró-europeu Change UK às eleições para o Parlamento Europeu a 23 de maio.

Rachel Johnson, jornalista e escritora, e Gavin Esler, que abandonou o jornalismo para se dedicar à escrita, são dois dos candidatos do partido formado recentemente a partir do grupo parlamentar criado em fevereiro por dissidentes dos partidos Trabalhista e Conservador.

O Change UK não só é contra a saída do Reino Unido da União Europeia, como defende a realização de um novo referendo.

"Estas eleições são uma oportunidade para passar uma mensagem o mais clara possível: exigimos um "Voto Popular" (People's Vote) e o direito de fazer campanha para continuar na União Europeia. Não temos medo de o dizer", afirmou hoje a líder do partido, Heidi Allen.

Formalmente reconhecido como partido político há apenas algumas semanas, o Change UK selecionou 70 entre 3.700 candidaturas que recebeu para representar a formação nas eleições europeias.

Hoje também, o partido do 'Brexit', liderado por Nigel Farage, um defensor da saída britânica da UE, apresentou mais uma série de candidatos às eleições europeias, incluindo a ativista de esquerda e antiga comunista Claire Fox e o antigo militar James Glancy.

Entre o lote de candidatos deste partido, que algumas sondagens preveem que recolha mais votos, está a irmã de um dos mais ardentes defensores do 'Brexit' dentro do partido Conservador: Annunziata Rees-Mogg, irmã do deputado Jacob Rees-Mogg.