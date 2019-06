Irmãs doam rins a desconhecidos em homenagem ao pai

S.A. Ontem às 23:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Duas irmãs do Illinois, nos Estados Unidos, doaram os rins de forma voluntária a desconhecidos em homenagem ao pai, que morreu devido a insuficiência renal.

Bethany e Hannah Goralski tomaram a decisão na esperança de que outras duas famílias não tivessem de sofrer o que elas sofreram com a perda do pai, Mark.

O pai não resistiu a uma insuficiência renal na sequência da doença de Crohn e morreu em setembro de 2018. Já tinha sido sujeito a um transplante renal em 2011. Quando o estado de saúde de Mark piorou e as irmãs se ofereceram para ser dadoras, os médicos entenderam que o pai já não estava em condições clínicas para um novo transplante.

"Creio que ele ficaria muito orgulhoso", disse Bethany, de 25 anos, ao programa matinal "Good Morning America", da estação de televisão ABC, a 3 de junho. "Só queremos garantir que menos duas famílias vão passar pelo que nós passamos".

"O meu pai estava sempre a dar, estava sempre a ajudar ou outros", recordou Hannah, de 24 anos.

As irmãs foram submetidas a cirurgia para remoção dos rins no Northwestern Memorial Hospital de Chicago no passado mês de março, a mesma unidade de saúde onde o pai recebeu o primeiro transplante há 8 anos.

Bethany partilhou o momento na sua página da rede social Facebook a 19 de março, dia do pai, com uma foto das duas após a cirurgia.