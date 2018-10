Irmãs encontradas mortas atadas com fita-cola no rio Hudson

Hoje às 12:07 Facebook

Duas mulheres encontradas mortas no rio Hudson, em Nova Iorque, na última semana foram identificadas como sendo duas irmãs que estavam desaparecidas desde agosto, no Estado da Virginia.

Rotana Farea, de 22 anos, e Tala Farea, de 16, foram vistas pela última vez na Virginia, a mais de 300 quilómetros do local onde foram encontradas, na última semana, junto a Riverside Park, na zona oeste de Nova Iorque. Ainda não há explicação para a morte das duas mulheres, mas os cadáveres estavam amarrados um ao outro com fita cola pela zona do ventre e pelos pés.

A polícia de Nova Iorque está a investigar o caso, mas garante que a mulheres, que terão entrado na água a partir da ponte George Washington, estiveram pouco tempo no rio. Os corpos não tinham sinais visíveis de trauma.