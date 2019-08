Israel bombardeia instalações do Hamas em Gaza

Hoje às 08:23 Facebook

A Força Aérea de Israel bombardeou, esta segunda-feira, uma das instalações do movimento de resistência islâmica Hamas em Gaza, em resposta ao lançamento, um dia antes, de três foguetes contra o território israelita.

"Em resposta aos projéteis lançados de Gaza contra o território israelita, aviões da Força Aérea atacaram vários alvos terroristas num complexo militar do Hamas, no norte da Faixa de Gaza, incluindo o escritório de um comandante do Hamas", anunciaram as autoridades de Israel.

Fontes de segurança e testemunhas em Gaza disseram que o ataque foi contra um posto militar do Hamas, atingido por quatro mísseis.

O ataque não provocou vítimas mortais, apontaram as mesmas fontes.

Do domingo, três mísseis foram disparados da Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, em direção a Israel.