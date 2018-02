Israel dá 1º passo para reter verbas destinadas à Autoridade Palestiniana

Hoje às 19:46 Facebook

Um comité ministerial israelita deu, este domingo, luz verde a um projeto de lei que visa reter taxas destinadas à Autoridade Palestiniana, com o pretexto de evitar que esta dê dinheiro a famílias de autores de ataques anti-israelitas

O ministro da Defesa israelita, Avigdor Lieberman, na origem do projeto, congratulou-se com a aprovação - primeiro passo para uma possível adoção pelo Parlamento.

"Em breve, vamos acabar com este teatro do absurdo", escreveu no Twitter, acrescentando que o dinheiro confiscado será utilizado "para lutar contra o terrorismo e para indemnizar vítimas".

O governo palestiniano considerou o projeto "pirataria e roubo" e disse que se trata de uma violação do direito internacional, de acordo com a agência Wafa.

Israel cobra anualmente cerca de 127 milhões de dólares em direitos aduaneiros sobre bens destinados a mercados palestinianos que transitam por portos israelitas, transferindo-os depois para a Autoridade Palestiniana.

No passado, Israel já recusou transferir este dinheiro, nomeadamente em resposta à admissão plena dos palestinianos como membros da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura), em 2011.