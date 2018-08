Israel e EUA criam equipa conjunta para reforçar sanções ao Irão

Hoje às 10:14 Facebook

Israel e Estados Unidos vão formar uma equipa conjunta para desenhar e impor sanções económicas ao Irão, uma decisão acordada entre o ministro israelita das Finanças, Moshe Kahlon, e o secretário do Tesouro dos EUA, Steve Mnuchin.

"As sanções económicas impostas ao Irão estão a resultar. Toda a equipa que criámos irá desempenhar um papel fundamental no reforço das sanções ao Irão. Esta é uma boa notícia para o Estado de Israel", disse Moshe Kahlon após reunir com Steve Mnuchin na quarta-feira, citado esta quinta-feira pela emissora estatal israelita Kan.

A equipa irá integrar funcionários das Finanças e do Tesouro e concentrar-se principalmente no aumento e concretização de sanções contra aquela República Islâmica na área da tecnologia de ponta, segundo o jornal "Maariv".

Kahlon e Mnunchin também discutiram a possibilidade dos Estados Unidos organizarem em janeiro em Davos (Suíça) uma cimeira internacional destinada a fortalecer a economia palestiniana, com a participação de ministros dos Negócios Estrangeiros europeus e do Golfo Pérsico, de acordo com a agência de notícias Efe.