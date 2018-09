Israel nega acesso à Faixa de Gaza a grupo de eurodeputados

Hoje às 19:20 Facebook

As autoridades israelitas negaram novamente o acesso à Faixa da Gaza à delegação do Parlamento Europeu para as Relações com a Palestina, que não consegue entrar no enclave palestiniano desde 2011.

Em comunicado, o Parlamento Europeu (PE) adianta que os eurodeputados pediram autorização para se deslocarem a Gaza no âmbito de uma missão de três dias aos territórios palestinianos.

O objetivo dos eurodeputados era avaliar a situação humanitária "causada por uma década de bloqueio" israelita e a destruição devido às guerras com Israel, assim como analisar os esforços de reconstrução e visitar projetos de desenvolvimento financiados pela União Europeia.

A delegação, que iniciou esta terça-feira a missão em Jerusalém Oriental e na Cisjordânia, previa deslocar-se à Faixa de Gaza na quinta-feira.

"Negar a entrada do Parlamento Europeu em Gaza tornou-se sistemático. É arbitrário e inaceitável", declarou o presidente da delegação, Neoklis Sylikiotis, considerando que Israel "tem vergonha e receio" que os deputados vejam "a situação desesperada em que o povo de Gaza vive".

O eurodeputado cipriota recordou que o Parlamento Europeu pediu o regresso da Autoridade Palestiniana a Gaza, controlada pelo movimento radical Hamas, e instou "todas as partes palestinianas a restabelecerem os esforços a favor da reconciliação".

"Pedimos à comunidade internacional que pressione Israel para acabar com o bloqueio a Gaza", disse ainda Sylikiotis.