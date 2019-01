Israel reconhece "novo poder" de Juan Guaidó

Hoje às 16:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, reconheceu este domingo o "novo poder" na Venezuela, corporizado pelo presidente do parlamento, Juan Guaidó, numa mensagem de vídeo difundida nas redes sociais.

"Israel junta-se aos Estados Unidos, Canadá e à maior parte dos países da América do Sul e da Europa no reconhecimento do novo poder na Venezuela", encarnado por Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente interino da Venezuela na semana passada.

Os Estados Unidos, Canadá e vários países sul-americanos, incluindo o Brasil, a Colômbia e a Argentina, já reconheceram Juan Guaidó como líder interino da Venezuela.

Em reação, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, anunciou a rutura das relações diplomáticas com os Estados Unidos, principal importador do petróleo venezuelano.

Além da Rússia, China, Irão e Turquia são mais importantes aliados políticos e económicos de Maduro.