Já se imaginou a viver em Itália? Há casas à venda por um euro

Comprar uma casa com apenas um euro. Parece uma piada, mas não é. Dezenas de habitações foram colocadas à venda em Sambuca, uma cidade italiana construída no topo de uma colina, na região da Sicília, com vistas para o Mediterrâneo.

Sambuca di Sicilia é uma comuna italiana da região da Sicília, província de Agrigento, com pouco mais de seis mil habitantes e a debater-se com a desertificação. Agora, o objetivo dos governantes é dar uma nova vida àquela área, depois de muitos dos moradores se terem mudado para cidades maiores nos últimos anos.

De acordo com as autoridades locais, qualquer pessoa interessada pode comprar uma casa neste momento.

"Ao contrário de outras cidades que fizeram isto apenas para propaganda, esta prefeitura possui todas as casas à venda por um euro", disse à CNN Giuseppe Cacioppo, vice-prefeito e conselheiro de turismo de Sambuca. "Não somos intermediários que estabelecem a ligação entre antigos e novos proprietários. Se quiser aquela casa, vai entrar".

Mas há um senão: os novos proprietários devem comprometer-se a renovar as habitações dentro de três anos, com um valor a partir de 15 mil euros, além de terem de depositar uma caução de cinco mil euros - valor que será devolvido assim que a renovação for concluída.

No entanto, os compradores não ficarão desapontados, garante Cacioppo. "Sambuca é conhecida como a 'cidade do esplendor'", acrescentou. "Este fértil pedaço de terra é apelidado de 'paraíso terrestre'. Estamos localizados dentro de uma reserva natural, repleta de história. Temos praias lindíssimas, bosques e montanhas. É silencioso e pacífico, um retiro idílico para uma estadia de desintoxicação".

Com a população reduzida, Cacioppo disse que a cidade precisa de estrangeiros para evitar o despovoamento. "Não podemos perder a nossa adorável herança árabe. Felizmente, os estrangeiros estão a ajudar-nos nesta missão de resgate ", concluiu.

As habitações de dois andares são construídas com pedra rosa-avermelhada e possuem pátios, jardins de palmeiras e entradas com arcadas. Também é possível ver o vulcão Etna, na Sicília, nos dias em que o céu está claro o suficiente.