"Já vi vídeos de canibalismo". O relato de um moderador da Internet

São chamados de "moderadores da Internet" e têm a função de filtrar os conteúdos que violam as normas de publicação de sites e redes sociais. Violência, crime e nudez são algumas das proibições e fazem parte do dia-a-dia destas pessoas, que em milhares de fotos e vídeos veem o pior do ser humano. As consequências podem ser graves, sobretudo para a saúde mental dos moderadores.

Shawn Speagle trabalhou como moderador de conteúdo online durante seis meses em 2018. Foi contratado pela empresa Cognizant, na Flórida, EUA, associada ao Facebook. Shawn é um entre milhares de moderadores em todo mundo que se dedicam a eliminar todo e qualquer conteúdo considerado "perturbador" de acordo com as normas de publicação, como, por exemplo, vídeos de suicídio e assassinatos, teorias da conspiração e discursos de ódio.

Estes funcionários têm de assinar, geralmente, um acordo de confidencialidade, uma prática recorrente na indústria. Esses acordos servem para impedir que os moderadores partilhem informações pessoas dos utilizadores das redes sociais, como o Facebook. Ainda assim, Shawn decidiu falar à imprensa e, numa entrevista à BBC, revelou algumas das coisas que viu e que o deixaram mais perturbado.

"Um dos primeiros vídeos que me lembro de ver mostrava dois adolescentes a pegar uma iguana pela cauda e, a seguir, esmagavam-na contra o chão, enquanto uma terceira pessoa filmava. A iguana gritava e os jovens não pararam até o animal ficar estendido no chão", contou.

Era só o início de um trabalho doloroso, especialmente a nível psicológico. "Vi pessoas a colocar fogo-de-artifício na boca de um cão e a fechá-la. Já vi vídeos de canibalismo, vídeos de propaganda sobre terrorismo".

Shawn defende que as políticas de moderação do Facebook sejam discutidas abertamente, porque a equipa acaba por assistir a conteúdo perturbador que muitas vezes até é deixado publicado nas redes. Outros funcionários têm vindo a público contar as suas histórias.

Conteúdo "perturbador" permanecia no Facebook

Como pessoa que adora animais, Shawn diz ter ficado perturbado com o facto de o conteúdo animal quase nunca ter sido encaminhado para remoção da plataforma. Nos conteúdos com humanos, as regras eram um pouco diferentes, mas igualmente complicadas, explicou.

O mais comum era marcar os conteúdos como "perturbadores" e ainda assim mantê-los no Facebook. Shawn disse à BBC que, de acordo com a política do Facebook, ver entranhas fora do contexto médico, por exemplo, resultaria na remoção do vídeo.

O stress do trabalho levou a que Shawn fizesse alguns excessos e ganhasse peso. "Senti-me como um 'zombie'. Afetou-me porque não tenho 'síndrome de espectador', que fica apenas a assistir ao sofrimento sem poder fazer nada para o impedir".

Shawn foi diagnosticado com "pavor noturno", toma vários medicamentos, tem medo de conduzir depois de assistir a tantos vídeos de acidentes de carro e assusta-se com barulhos muito altos. "Ver esses vídeos durante oito horas por dia, cinco dias por semana, é algo que nem veteranos e ex-militares conseguem lidar", concluiu.