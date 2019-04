Jacarés fogem de cativeiro e estão à solta numa favela do Rio de Janeiro

Hoje às 18:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Atingidos por chuvas torrenciais que levaram o caos à cidade brasileira do Rio de Janeiro, os habitantes de uma favela foram surpreendidos com presença de jacarés que fugiram do cativeiro depois da queda de um muro.

Os jacarés estavam numa quinta na favela Rola, no distrito de Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro, e terão escapado na terça-feira após o desmoronamento de uma parede que foi levada pelas águas.

Os serviços municipais de proteção ambiental confirmaram a mobilização de uma equipa para tentar encontrar os jacarés, sem especificar o número de animais à solta.

No entanto, a insegurança na favela, liderada por narcotraficantes, tem impedido a ação das autoridades.

Em comunicado, os serviços municipais informaram que "sua equipa ainda não tinha acesso à favela na quarta-feira por causa da forte presença de traficantes de drogas na área".

"Eu vi que a parede desabou e duas pessoas já viram jacarés em frente da sua porta", escreveu um morador da região das redes sociais.

Perto do lugar de onde os jacarés escaparam, um homem morreu eletrocutado enquanto tentava salvar os móveis da sua casa inundada.

Um total de dez pessoas morreram devido às chuvas torrenciais que atingiram o Rio de Janeiro desde a noite de segunda-feira, que inundaram as ruas, provocando também deslizamentos de terra.