Jair Bolsonaro apela ao voto útil

O candidato presidencial de extrema-direita às eleições no Brasil, Jair Bolsonaro, pediu o voto útil de forma a vencer as eleições na primeira volta, no domingo.

"Meus amigos, vamos evitar uma segunda volta", disse Jair Bolsonaro, num vídeo na sua conta oficial do Facebook, na sexta-feira.

Se, no domingo, nenhum candidato superar 50% dos votos válidos haverá uma segunda volta para as presidenciais no dia 28 de outubro.

Bolsonaro, ainda a recuperar de um ataque que sofreu no dia 6 de setembro, quando foi esfaqueado alvejado durante um comício na cidade brasileira de Juiz de Fora, pediu o apoio dos brasileiros que pretendem votar nos candidatos que já não têm hipóteses de vencer as eleições.

"Com todo o respeito que eu tenho pelos outros candidatos, sem citar nomes, há bons candidatos, tudo bem, mas votar neles é levar-nos a uma segunda volta", apontou.

De acordo com uma sondagem publicada na quinta-feira pelo Instituto Datafolha, Bolsonaro continua a crescer nas sondagens alcançando 35% das intenções de voto contra 22% de Fernando Haddad.

O candidato de extrema-direita cresceu três pontos percentuais em relação ao último levantamento do Datafolha, divulgado no dia 2 de outubro.